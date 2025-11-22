الرئيس بزشكيان: أعرب عن معارضتي أي أعمال من شأنها إثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية وأؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية