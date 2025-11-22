السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:08
    عاجل

    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره اللبناني: طهران ستبقى إلى جانب لبنان وسياستها الثابتة دعم الاستقرار والازدهار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الإيراني لنظيره اللبناني: طهران ستبقى إلى جانب لبنان وسياستها الثابتة دعم الاستقرار والازدهار

      الرئيس بزشكيان: أعرب عن معارضتي أي أعمال من شأنها إثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية وأؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية

      مراسل المنار: العدو يطلق قذائف مضيئة باتجاه اطراف بلدة يارون

