السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:44
    حركة حماس: نؤكد رفضنا لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار وندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل

      مجزرة إسرائيلية في مخيم عين الحلوة في صيدا… والفصائل تدين العدوان

      حركة حماس: الاحتلال يروّج ادعاءات كاذبة لتبرير عدوانه على المخيّمات الفلسطينية في لبنان

      حماس ترفض القرار الأمريكي حول غزة وتؤكد حق المقاومة

