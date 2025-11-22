السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:09
    مصادر فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يستهدف سيارة على طريق في إحدى الاودية الفاصلة بين بلدتي مجدل سلم وشقرا

      مكتب اعلام الأسرى: ظروف قاسية يعيشها القائد أحمد سعدات في سجون الاحتلال

      اجتماع قائد الجيش مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية: أهمية الوحدة الداخلية من أجل صمود لبنان في وجه الصعوبات

