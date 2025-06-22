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   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    صادر عن مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله :‏ نستنكر بشدة التفجيرَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حشدًا من المصلين في كنيسة مار إلياس في ‏منطقة الدويلعة شرقي دمشق