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صادر عن مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله :‏ نستنكر بشدة التفجيرَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حشدًا من المصلين في كنيسة مار إلياس في ‏منطقة الدويلعة شرقي دمشق