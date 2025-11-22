السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل نحو 55 مواطنًا من بلدة بيت أمر شمال الخليل خلال حملة مداهمات واسعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات شرقي مدينة غزة

      طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات شرقي مدينة غزة

      قوات الاحتلال تعتقل النائب “جمال الطيراوي” وأبناءه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس

      قوات الاحتلال تعتقل النائب “جمال الطيراوي” وأبناءه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس