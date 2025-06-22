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وزارة الداخلية السورية: أقدم انتحاري يتبع لتنظيم “داعش” على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق حيث أطلق النار ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة