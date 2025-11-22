السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:18
    عاجل

    طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      قوات الاحتلال تعتقل نحو 55 مواطنًا من بلدة بيت أمر شمال الخليل خلال حملة مداهمات واسعة

      قوات الاحتلال تعتقل النائب “جمال الطيراوي” وأبناءه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس

