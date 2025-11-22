السبت   
    قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمود أبو داود من منزله في واد الهرية بالخليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      برنامج الغذاء العالمي: قتل الفلسطينيين مستمر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

      برنامج الغذاء العالمي: بعض السلع والخضروات والفواكه دخلت غزة لكن أسعارها مرتفعة للغاية والسكان غير قادرين على شرائها

      برنامج الغذاء العالمي: العائلات في غزة تواجه نقص السيولة المالية ولا يمتلكون النقود لشراء حاجياتهم التي ربما توفر بعضها بالأسواق

