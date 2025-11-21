الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستوطنون يهاجمون الحي الشمالي من بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس والفلسطينيون يتصدون لهم

      مستوطنون يهاجمون الحي الشمالي من بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس والفلسطينيون يتصدون لهم

      وزارتا الداخلية والخارجية: عدد الناخبين المسجلين بلغ 151985

      وزارتا الداخلية والخارجية: عدد الناخبين المسجلين بلغ 151985

      وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين: انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات وبلغ عدد الناخبين المسجلين 151985

      وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين: انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات وبلغ عدد الناخبين المسجلين 151985