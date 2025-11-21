الرئيس عون: لبنان إلتزم بشكل كامل باتفاق وقف الاعمال العدائية وإسرائيل تواصل خرقه وتتمادى في توسيع اعتداءاتها رافضة الاستجابة للضغوط الدولية من اجل تطبيق القرار 1701