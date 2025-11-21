الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس عون: لبنان إلتزم بشكل كامل باتفاق وقف الاعمال العدائية وإسرائيل تواصل خرقه وتتمادى في توسيع اعتداءاتها رافضة الاستجابة للضغوط الدولية من اجل تطبيق القرار 1701

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “وتعاونوا” تواصل دعم الحدود: توزيع مدافئ لأهالي الجنوب بهبة عراقية

      “وتعاونوا” تواصل دعم الحدود: توزيع مدافئ لأهالي الجنوب بهبة عراقية

      بيان حزب الله في ذكرى الاستقلال: الحفاظ على سيادة لبنان يتطلب روحاً مقاومة ووحدة وطنية

      بيان حزب الله في ذكرى الاستقلال: الحفاظ على سيادة لبنان يتطلب روحاً مقاومة ووحدة وطنية

      قائد الجيش في ذكرى الاستقلال: لبنان في مرحلة مصيرية والجنوب تحت الاعتداءات الإسرائيلية

      قائد الجيش في ذكرى الاستقلال: لبنان في مرحلة مصيرية والجنوب تحت الاعتداءات الإسرائيلية