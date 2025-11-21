حزب الله: ندعو الى الدفاع عن حقوق لبنان على كامل أراضيه وفي مياهه وثرواته الطبيعية والتأكيد على ‏حقه الطبيعي والمشروع في ‏الدفاع والمقاومة ردًّا على أي عدوان