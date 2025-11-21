الجمعة   
    حزب الله: ندعو لرفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية إذ أن استقلال لبنان ‏لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي ‏مشروع خارجي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فياض في تشييع الشهيد حسن محمود السيد: الجميع اليوم في موضع المسؤولية والتكاتف

      أكاليلٌ من الزهور على أضرحة عدد من رجال الاستقلال

      حزب الله في ذكرى الاستقلال: للدفاع عن حقوق لبنان على كامل أراضيه والتأكيد على ‏حقه في ‏الدفاع والمقاومة

