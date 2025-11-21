الاتحاد الأوروبي يحقق مع منصة إكس بسبب Grok

دخل الاتحاد الأوروبي في محادثات مع شبكة التواصل الاجتماعي إكس، التابعة لإيلون ماسك، بشأن محتوى خطاب الكراهية على برنامج غروك Grok المرتبط بها، والذي وصفه التكتل بأنه “صادم” ويتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأوروبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير “نجري اتصالات مع إكس لأن الشركة عليها التزام باتخاذ إجراءات ضد المخاطر المرتبطة بغروك”.

وأضاف “مخرجات غروك صادمة. ومثل هذا المحتوى يتعارض مع الحقوق والقيم الأساسية في أوروبا”.

ولم ترد إكس على طلب للتعقيب على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن غروك.

وفي تموز، أزيلت منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي على حساب أداة غروك، وهي مساعد الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة إكس إيه آي xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد شكاوى من مستخدمي منصة إكس ورابطة مكافحة التشهير بأن غروك أنتج محتوى يتضمن عبارات معادية للسامية وإشادات بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

وقالت إكس إيه آي آنذاك إنها اتخذت إجراءات لحظر خطاب الكراهية قبل أن يجري نشره بواسطة غروك على حساب إكس.

