الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تكنولوجيا

    الاتحاد الأوروبي يحقق مع منصة إكس بسبب Grok

    دخل الاتحاد الأوروبي في محادثات مع شبكة التواصل الاجتماعي إكس، التابعة لإيلون ماسك، بشأن محتوى خطاب الكراهية على برنامج غروك Grok المرتبط بها، والذي وصفه التكتل بأنه “صادم” ويتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأوروبية.

    وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير “نجري اتصالات مع إكس لأن الشركة عليها التزام باتخاذ إجراءات ضد المخاطر المرتبطة بغروك”.

    وأضاف “مخرجات غروك صادمة. ومثل هذا المحتوى يتعارض مع الحقوق والقيم الأساسية في أوروبا”.

    ولم ترد إكس على طلب للتعقيب على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن غروك.

    وفي تموز، أزيلت منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي على حساب أداة غروك، وهي مساعد الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة إكس إيه آي xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد شكاوى من مستخدمي منصة إكس ورابطة مكافحة التشهير بأن غروك أنتج محتوى يتضمن عبارات معادية للسامية وإشادات بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

    وقالت إكس إيه آي آنذاك إنها اتخذت إجراءات لحظر خطاب الكراهية قبل أن يجري نشره بواسطة غروك على حساب إكس.

    المصدر: cnbc arabia

    مواضيع ذات صلة

    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على نائب رئيس “الدعم السريع”

    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على نائب رئيس “الدعم السريع”

    جورجيا تخطط لإلغاء هيئة مكافحة الفساد وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي

    جورجيا تخطط لإلغاء هيئة مكافحة الفساد وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي

    تحت إشراف فون دير لاين.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة

    تحت إشراف فون دير لاين.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة