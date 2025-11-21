الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: رئيس الجمهورية وقائد الجيش وصلا الى مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني بثكنة بنوا بركات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صحيفة بريطانية تؤكد ان كيان الاحتلال الاسرائيلي استخدم قنابل محظورة في لبنان

      صحيفة بريطانية تؤكد ان كيان الاحتلال الاسرائيلي استخدم قنابل محظورة في لبنان

      مصادر فلسطينية: إطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: إطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال الحربي يشن سلسلة غارات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال الحربي يشن سلسلة غارات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة