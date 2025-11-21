الجمعة   
    دولي

    البرازيل | حريق داخل موقع قمة المناخ يتسبب بإخلاء عاجل وتعليق المفاوضات

      اندلع حريق داخل موقع قمة المناخ للأمم المتحدة في مدينة بيلم البرازيلية، ما أدى إلى إخلاء عاجل للمشاركين وتعليق المفاوضات التي كانت تدخل مرحلة حساسة.

      وامتد الحريق داخل أحد أجنحة القمة في المنطقة الزرقاء الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة، مخترقًا جزءًا من سقف القماش وسط حالة هلع وازدحام عند المخارج.

      وقالت الجهات المنظمة إن فرق الأمن استجابت بسرعة وتمت السيطرة على الحريق خلال ست دقائق، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الأضرار محدودة وأن الموقع لن يُعاد فتحه قبل الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

      وتلقى 13 شخصًا علاجًا جراء استنشاق الدخان، بينما أكدت السلطات البرازيلية عدم تسجيل إصابات أخرى.

      ووصلت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان مع تصاعد دخان كثيف من الخيم والمنشآت التي تستضيف آلاف المشاركين في القمة.

      وأوضح وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، مرجحًا احتمال حدوث “ماس كهربائي” داخل الجناح المتضرر.

      المصدر: وكالات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي شمالي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: مستوطنون اقتحموا منطقة طاروجا جنوب نابلس وأضرموا النيران في عدد من المنازل كما اعتدوا على الأهالي في المنطقة

      محافظة القدس: أكثر من 40 هدم ووقف بناء في واد الحمص خلال يومين في تصعيد خطير يستهدف الوجود المقدسي

