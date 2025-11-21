الجمعة   
    أكسيوس: مسودة خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تنص على رد عسكري حاسم ومنسق في حال أي توغل روسي إضافي داخل أوكرانيا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب “سعيد السايس” بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها ضاحية إكتابا شمال شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحامها الواسع لبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة

