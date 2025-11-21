سانا: قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات توغلت مساء اليوم غرب قرية صيدا الحانوت في القنيطرة ونصبت حاجزاً للتفتيش بين القرية ومزرعة المغاترة بالمنطقة