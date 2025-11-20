الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:23
    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتي باقة الحطب وحجة شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البرازيل: إخلاء مكان انعقاد مؤتمر المناخ بسبب حريق كبير

      الجيش اللبناني: إصابة عسكري بانفجار جسم مشبوه في وادي زبقين

      إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء المستوطنين الصهاينة على خربة المركز في مسافر يطا بالضفة المحتلة

