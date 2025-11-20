الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أزمة صامتة في الضنية

      أزمة صامتة في الضنية

      في اليوم العالمي للطفل… أطفال لبنان بين اتفاقيات الحماية ونيران الاحتلال

      في اليوم العالمي للطفل… أطفال لبنان بين اتفاقيات الحماية ونيران الاحتلال

      تقنية الذكاء الاصطناعي تدخل مرفأ بيروت

      تقنية الذكاء الاصطناعي تدخل مرفأ بيروت