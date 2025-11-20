الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:39
    الغارديان: “اسرائيل” استخدمت القنابل العنقودية المحرمة دولياً على نطاق واسع في حربها الأخيرة على لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العماد هيكل استقبل سفير اليابان وجرى البحث بالأوضاع العامة

      المكتب الحكومي في غزة: الاحتلال يوسّع المنطقة الصفراء

      الشيخ الخطيب: لنبذ العصبية وعدم الانجرار إلى الفتن المذهبية

