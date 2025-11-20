الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:33
    مؤسسات الاسرى الفلسطينيين: أكثر من 90 طفلاً معتقلون ادارياً في سجون الاحتلال من دون لوائح اتهام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة تودع شهداء المجزرة الصهيونية

      الرئيس نبيه بري يدعو في ذكرى الاستقلال لصون السيادة واستكمال معركة التحرر

      العلامات تستدعي الانتباه: برودة أصابعك لا تتجاهلها

