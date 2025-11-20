الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:19
    عاجل

    رويترز عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.. اعتقالات وتدمير وإغلاق مؤسسات تعليمية

      1000 طائرة تصل إلى الكيان الإسرائيلي ضمن “الجسر الجوي” لدعمه عسكرياً في العدوان على غزة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تواصل عمليات الدهم والاعتقال في مدينة نابلس منذ أكثر من 6 ساعات

