    غارات جوية إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وعدة مقاطعات خلال الليل

      ترامب: وقعت على مشروع قانون لإصدار ملفات إبستين

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة الى البلدة

