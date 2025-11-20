الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة الى البلدة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم عدة أحياء في مدينة قلقيلية وتنفذ حملة دهم واعتقالات واسعة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم عدة أحياء في مدينة قلقيلية وتنفذ حملة دهم واعتقالات واسعة

      إن بي سي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا و أوكرانيا

      إن بي سي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا و أوكرانيا

      وزير الخارجيّة الأمريكي: سيتطلب تحقيق سلام دائم في أوكرانيا موافقة الطرفين على تنازلات ضرورية وإن كانت صعبة

      وزير الخارجيّة الأمريكي: سيتطلب تحقيق سلام دائم في أوكرانيا موافقة الطرفين على تنازلات ضرورية وإن كانت صعبة