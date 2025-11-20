الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:10
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تنسف منازل سكنية شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة الى البلدة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم عدة أحياء في مدينة قلقيلية وتنفذ حملة دهم واعتقالات واسعة

      إن بي سي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا و أوكرانيا

