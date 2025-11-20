الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:21
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي القرعان بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال

      مصادر فلسطينية: تعزيزات العدو جاءت بالتزامن مع استمرار الاقتحام وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين مع دهم للمنازل

      الغضب التربوي يتصاعد… روابط التعليم تتبنّى الاعتصام وتلوّح بخطوات أكثر حدّة

