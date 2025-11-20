الخميس   
   20 11 2025   
   29 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي القرعان بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي القرعان بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      قصف مدفعي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال

      قصف مدفعي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال

      مصادر فلسطينية: تعزيزات العدو جاءت بالتزامن مع استمرار الاقتحام وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين مع دهم للمنازل

      مصادر فلسطينية: تعزيزات العدو جاءت بالتزامن مع استمرار الاقتحام وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين مع دهم للمنازل