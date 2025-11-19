الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني السكنية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب حسين جشي: العدو من خلال اجرامه يطمح لإجراء ‏معاهدة “سلام” مع لبنان تحت النار والترهيب

      النائب حسين جشي: العدو من خلال اجرامه يطمح لإجراء ‏معاهدة “سلام” مع لبنان تحت النار والترهيب

      مسلحون يقتلون ويختطفون عدداً من المصلين بينهم قس في هجوم على كنيسة بنيجيريا

      مسلحون يقتلون ويختطفون عدداً من المصلين بينهم قس في هجوم على كنيسة بنيجيريا

      تحت المجهر.. قرار مجلس الأمن حول غزة بين تدويل القطاع وتحديات المرحلة المقبلة

      تحت المجهر.. قرار مجلس الأمن حول غزة بين تدويل القطاع وتحديات المرحلة المقبلة