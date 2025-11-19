الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:02
    عاجل

    3 شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جمعية “العمل البلدي‎” دانت استهداف أمين صندوق بلدية الطيري وطالبت بحماية الموظفين المدنيين في الجنوب

      شهيد وأكثر من 10 جرحى جرّاء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين بمنطقة مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة

      الرّمح الجنوبي: عملية أميركية في اللاتينية… دوافع تتجاوز حدود القارة

