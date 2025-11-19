الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:30
    عاجل

    حزب الله: الواجب الوطني يقتضي اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لاجرام هذا العدو وردع عدوانه بكل الوسائل الممكنة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله: على الدولة اللبنانية ان تدرك ان اي ليونة او ضعف او خضوع لهذا العدو لا يزيده الا شراسة وتوحشاً وتمادياً

      حزب الله: هذه الجريمة الدموية والعدوان الآثم هو اعتداء على لبنان وسيادته وانتهاك صارخ لاتفاق وقف اطلاق النار

      حزب الله: ندين المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو في مخيم عين الحلوة مستهدفاً مكاناً مكتظاً بالمدنيين والاطفال

