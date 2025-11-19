الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    البيت الأبيض: ترامب يوافق على حزمة مبيعات دفاعية تشمل طائرات إف 35 للسعودية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البيت الأبيض: توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي الأمريكي السعودي لتعزيز الردع في الشرق الأوسط

      البيت الأبيض: توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي الأمريكي السعودي لتعزيز الردع في الشرق الأوسط

      مصادر فلسطينية: غارة صهيونية تستهدف بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: غارة صهيونية تستهدف بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      حركة الجهاد الاسلامي: ادعاءات الاحتلال لتبرير الجريمة باطلة وتهدف إلى تبرير استهدافه مباشر للمدنيين

      حركة الجهاد الاسلامي: ادعاءات الاحتلال لتبرير الجريمة باطلة وتهدف إلى تبرير استهدافه مباشر للمدنيين