    مستشفيات صيدا تناشد التبرع بالدم لجرحى القصف الذي نفذه العدو على مخيم عين الحلوة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة حماس: الاحتلال يروّج ادعاءات كاذبة لتبرير عدوانه على المخيّمات الفلسطينية في لبنان

      بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق إلياس المر

      حماس: يتحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية الشقيقة

