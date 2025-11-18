الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:59
    حزب الله: المناضل الراحل زاهر الخطيب آمن بأن بناء الدولة العادلة لا يمكن أن يكون إلا بوحدة واتحاد اللبنانيين ومحاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء في حصيلة اولية لغارة للعدو الاسرائيلي على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

      الجيش السوداني يحقق تقدماً ميدانياً في كردفان وبريطانيا تطالب بـ”هدنة إنسانية” لثلاثة أشهر

      البرازيل تطرح أول مسودة اتفاق مبكر في مؤتمر المناخ وسط استمرار التباينات حول التمويل والطموحات المناخية

