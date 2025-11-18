حزب الله: نتقدم من عائلة المناضل زاهر الخطيب ومن رفاقه ومحبيه بأحرّ التعازي برحيل هذه القامة الوطنية التي كرّست حياتها في مقارعة الاحتلال والوقوف إلى جانب المقاومة