عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: شرطة نيويورك ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا ما وصل إلى المدينة