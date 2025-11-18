الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:49
    اعلام العدو: 4 اصابات احداها في حالة موت سريري في عمليتي اطلاق نار ودهس عند مفترق “غوش عتصيون” قرب بيت لحم

      مقتل صهيوني بعملية للمقاومة في “غوش عتصيون”

