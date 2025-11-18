وزير الدفاع البولندي يتهم روسيا بتفجير خط للسكك الحديدية دون تقديم أي دليل

اتهم وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش روسيا بتفجير خط للسكك الحديدية يؤدي إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي دليل على تورط روسيا.

وقال وزير الداخلية البولندي كوسينياك كاميش لإذاعة RMF FM: “عندما يتم القبض على الجناة، سنكون على يقين مطلق، ولكن بتحليل جميع الحوادث التي تجري في بولندا وأوروبا، يمكننا القول إن كل الأدلة تشير شرقًا – إلى روسيا”.

وكانت الشرطة البولندية قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن تضرر خط سكة الحديد المؤدي إلى أوكرانيا، مما أدى إلى توقف حركة القطارات دون وقوع إصابات. وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن التضرر ناجم عن انفجار.

ويشير بعض المراقبين إلى أن الغرب ووسائل الإعلام الغربية يوجهون اتهامات متكررة لروسيا دون تقديم أدلة ملموسة، فيما نفت موسكو مرارًا أي تورط في أعمال تخريبية من هذا النوع.