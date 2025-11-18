الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية استهدفت حفارة في بلدة بليدا بقنبلة ادت الى اشتعالها بالكامل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس ترفض القرار الأمريكي للسلام في غزة وتؤكد حق المقاومة

      حماس ترفض القرار الأمريكي للسلام في غزة وتؤكد حق المقاومة

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت حفارة في بلدة بليدا بقنبلة ادت الى اشتعالها بالكامل

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت حفارة في بلدة بليدا بقنبلة ادت الى اشتعالها بالكامل

      طائرات العدو تطلق النار وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      طائرات العدو تطلق النار وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة