الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الأمم المتحدة وافقت على مجلس السلام الذي سأقوم برئاسته وسنختار قادة أبرز الدول في العالم لعضويته
18-11-2025 02:05 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
أقرار مجلس الأمن اليوم مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة ترامب في قطاع غزة
02:35
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: القرار لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك
02:17
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية
02:11