الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:12
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    المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: العملية استهدفت مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية للكيان الصهيوني وقواعد الدعم ومراكز القيادة والسيطرة بمختلف مستوياتها للعدو