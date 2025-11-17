الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق الباقة في مدينة نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عدة منازل في قرية جلقموس جنوب شرق جنين بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عدة منازل في قرية جلقموس جنوب شرق جنين بالضفة المحتلة

      توثيق خرق جديد للخط الأزرق وجدار الاحتلال في يارون

      توثيق خرق جديد للخط الأزرق وجدار الاحتلال في يارون

      مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على شرق مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على شرق مدينة غزة