الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:36
    عاجل

    3 جرحى بينهم طفلان جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل على بوابة مدرسة في حي الدرج بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون قرية الجبعة بالضفة المحتلة ويحرقون منازل ومركبات

      “كتائب القسام” تسلّم الصليب الأحمر بقايا ومتعلّقات لأسرى صهاينة عُثر عليها في غزة

