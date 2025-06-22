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وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي: نحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالرد دفاعا عن النفس