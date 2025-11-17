الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:28
    السفير الاميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى قدم اوراق اعتماده للرئيس عون كما توجه الى عين التينة للقاء الرئيس بري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: المعركة مع الكيان الصهيوني من أقصر المعارك لكنها الأهم

      مئات الصهاينة يواصلون استباحة المسجد الأقصى المبارك

      رئيس الجمهورية اللبنانية وقع مرسوم احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية

