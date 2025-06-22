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وسائل إعلام إسرائيلية: ترصد “إسرائيل” استعدادات لإطلاق صواريخ جديدة من إيران يُطلب من “الإسرائيليين” تقليل حركتهم والبقاء بالقرب من المناطق المحمية في الدقائق المقبلة