الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 07:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: ترصد “إسرائيل” استعدادات لإطلاق صواريخ جديدة من إيران يُطلب من “الإسرائيليين” تقليل حركتهم والبقاء بالقرب من المناطق المحمية في الدقائق المقبلة