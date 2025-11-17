الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الانفجارات الخمسة التي سُمع دويها في منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون الشرقية كانت عبارة عن قذائف هاون اطلقها جنود العدو من النقطة المستحدثة في جل الباط – جل الدير

      مواضيع ذات صلة

      اعتداءٌ اسرائيلي على بلدة عيترون… ماذا في التفاصيل؟

      اعتداءٌ اسرائيلي على بلدة عيترون… ماذا في التفاصيل؟

      الجيش اللبناني: أزلنا مكعبات اسمنتية وسواتر ترابية أقامها العدو ليل أمس في خراج عيترون

      الجيش اللبناني: أزلنا مكعبات اسمنتية وسواتر ترابية أقامها العدو ليل أمس في خراج عيترون

      الجنوب يقطف صموده من بين الركام

      الجنوب يقطف صموده من بين الركام