مراسل المنار: الانفجارات الخمسة التي سُمع دويها في منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون الشرقية كانت عبارة عن قذائف هاون اطلقها جنود العدو من النقطة المستحدثة في جل الباط – جل الدير