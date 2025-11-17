الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:37
    تحليق للطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الطقس غدا صاف والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

      زيلينسكي في فرنسا لبحث صفقة بشأن الدفاع الجوي

      قائد اليونيفيل زار بلدية الناقورة وجال في البلدة

