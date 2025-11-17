الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    حماس: الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تفرض تحركا عاجلا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “نيويورك تايمز”: انخفاض بنسبة 17% في تسجيل الطلاب الدوليين الجدد بالجامعات الأميركية

      “نيويورك تايمز”: انخفاض بنسبة 17% في تسجيل الطلاب الدوليين الجدد بالجامعات الأميركية

      العدوان الإسرائيلي يطال التراث الفلسطيني وقصر الباشا نموذجًا

      العدوان الإسرائيلي يطال التراث الفلسطيني وقصر الباشا نموذجًا

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة بالقرب من ورشة للعمال في حي المسارب في بلدة عديسة

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة بالقرب من ورشة للعمال في حي المسارب في بلدة عديسة