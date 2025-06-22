الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وضعت هذه المنظمة على جدول أعمالها الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني النبيل